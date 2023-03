MotoGP, Marc Marquez: “Perdiamo tanto nel giro veloce, l’obiettivo era il Q2” (Di venerdì 24 marzo 2023) Pochi sorrisi per Marc Marquez nella prima giornata: il sei volte campione del mondo è arrivato quattordicesimo, non riuscendo ad accedere direttamente al Q2 del GP del Portogallo a causa di una caduta quando poteva attaccare il tempo nell’ultimo tentativo delle P2. Lo spagnolo ha analizzato la situazione dopo le due sessioni di prove libere: “l’obiettivo di oggi era quello di accedere direttamente al Q2, un obiettivo ottimista, ma pur sempre un obiettivo. Mi sono sentito abbastanza bene, ma tutti sono andati veloci. Abbiamo visto cosa sono le P2, usi tre mescole di morbide consecutivamente e questo rende tutto più veloce e ti spinge a prenderti più rischi“. “Siamo fuori dalla Q2, ma non è una sorpresa, siamo dov’eravamo prima della stagione. Il punto debole rimane il giro veloce. Sul ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) Pochi sorrisi pernella prima giornata: il sei volte campione del mondo è arrivato quattordicesimo, non riuscendo ad accedere direttamente al Q2 del GP del Portogallo a causa di una caduta quando poteva attaccare il tempo nell’ultimo tentativo delle P2. Lo spagnolo ha analizzato la situazione dopo le due sessioni di prove libere: “di oggi era quello di accedere direttamente al Q2, un obiettivo ottimista, ma pur sempre un obiettivo. Mi sono sentito abbastanza bene, ma tutti sono andati veloci. Abbiamo visto cosa sono le P2, usi tre mescole di morbide consecutivamente e questo rende tutto piùe ti spinge a prenderti più rischi“. “Siamo fuori dalla Q2, ma non è una sorpresa, siamo dov’eravamo prima della stagione. Il punto debole rimane il. Sul ...

