MotoGp | Marc Marquez deluso | “Siamo ancora lontani dalle Ducati”

(Di venerdì 24 marzo 2023) Nuovo anno e nuova stagione inper. Lo spagnolo, nonostante i numeri e gravi infortuni subiti all’arto destro, non vuole mollare la presa e sogna la vittoria del suo nono titolo mondiale che lo porterebbe a pareggiare quanto fatto da Valentino Rossi nella sua immensa carriera. In vista della prima gara stagionale ... TAG24.

In vista della prima gara del campionato di2023, chi non ripone molta fiducia in un esordio positivo è decisamente l'otto volte campione del mondoMarquez, che in conferenza stampa non si nasconde. Queste le parole dello spagnolo: "...... però attenzione alla Yamaha ed aMarquez che non appena avrà concluso il lavoro con la moto nuova sarà davanti". Lo ha dichiarato il campione del mondo diPecco Bagnaia nel corso della ......Marquez ha potuto prepararsi senza problemi per una stagione di. Lo spagnolo ha pensato solo alla preparazione, ma il suo problema ora è la Honda. Una moto da anni in confusione tecnica, ...

MotoGP, sarà ancora duello Bagnaia-Quartararo ... potrebbe essere una spinta in più per sognare in grande. Sogna anche Marc Marquez, che dopo tre annate difficili post infortunio vuole correre per il ...Marc Marquez è uno dei più esperti sulla griglia di partenza della MotoGP 2023 e si ritrova a dare la sua versione del nuovo format del weekend, “arricchito” dalla novità della gara sprint del sabato ...