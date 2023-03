MotoGP, Luca Marini: “Una bella giornata, sono molto sorpreso dai tempi che stiamo facendo” (Di venerdì 24 marzo 2023) Luca Marini ha chiuso in quarta posizione la prima giornata di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2023, valevole come appuntamento inaugurale del nuovo Mondiale MotoGP. Il ducatista del team Mooney VR46 ha confermato il suo ottimo feeling con la GP22, dimostrandosi molto competitivo soprattutto sul giro secco e avvicinandosi a 190 millesimi dal miglior crono assoluto della KTM di Jack Miller. “Una bella giornata dai, sono molto sorpreso dai tempi che stiamo facendo, e il grip è bassissimo. Livello impressionante, incredibile. Penso perché tutti danno un extra in più. Grandissima competizione”, racconta il fratello di Valentino Rossi dopo il venerdì di prove ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023)ha chiuso in quarta posizione la primadi prove libere del Gran Premio del Portogallo 2023, valevole come appuntamento inaugurale del nuovo Mondiale. Il ducatista del team Mooney VR46 ha confermato il suo ottimo feeling con la GP22, dimostrandosicompetitivo soprattutto sul giro secco e avvicinandosi a 190 millesimi dal miglior crono assoluto della KTM di Jack Miller. “Unadai,daiche, e il grip è bassissimo. Livello impressionante, incredibile. Penso perché tutti danno un extra in più. Grandissima competizione”, racconta il fratello di Valentino Rossi dopo il venerdì di prove ...

