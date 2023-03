MotoGp | la caduta di Pol Espargaró nelle Libere a Portimao | highlights

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportMotoGP : Caduta di Pol Espargaró alla curva 10 Il pilota ha perso il posteriore alla staccata della curva 10, finendo nella… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2023 #PortugalGP #PortimaoGP #Motorionline Il neo-pilota @ducaticorse Factory ha parlato anche della c… - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2023 #PortugalGP #PortimaoGP #Motorionline Il neo-pilota @ducaticorse Factory ha parlato anche dell… - sportli26181512 : Bagnaia: 'Incidente Espargaró? Ghiaia Portimao è pericolosa, non ha rallentato Pol': Pecco Bagnaia critica apertame… - sportli26181512 : MotoGP, l'incidente di Paul Espargaró nelle Libere 2 del GP di Portogallo. FOTO e VIDEO: Brutta caduta per Pol Espa… -

Aleix Espargaró racconta i momenti difficili passati in pista a Portimao dopo ladel fratello Pol nella seconda sessione di libere: 'Purtroppo ci siamo abituati, conosco questo sport. Sono stati momenti difficili, gli ultimi minuti non sarei sceso in pista perchè non ero ...Grossa paura per Pol Espargaro nellla seconda sessione di libere del GP del Portogallo: il pilota spagnolo ha perso il controllo della sua moto che lo ...C'è stato spavento all'inizio, ma sta bene" le parole di Angel Charte, responsabile medico della. Espargaro nellaha preso un brutto colpo alla schiena e al petto: ma era cosciente e ...

MotoGP, per Pol Espargaró incidente a Portimao: le news in diretta ... Sky Sport

Marini ha anche dedicato un pensiero a Pol Espargaró, trasportato all'ospedale di Faro - fortunatamente cosciente, come confermato dallo staff medico al seguito della MotoGp - dopo una brutta caduta ...GP Portimao MotoGP 2023 GasGas – Intervenuto a Sky Sport 24 nel corso ... Lo spagnolo, ricordiamo, sul finale della FP2 è incappato in una brutta caduta in uscita dal curvane, finendo violentemente ...