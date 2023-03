MotoGP, Jack Miller leader a sorpresa con la KTM nelle P2. 3° Bagnaia, accede al Q2 anche Bastianini (Di venerdì 24 marzo 2023) Jack Miller firma la grande sorpresa di giornata proprio in extremis e chiude davanti a tutti la seconda sessione di prove libere di Portimao valevoli per il Gran Premio del Portogallo 2023, appuntamento inaugurale del Mondiale MotoGP. 1’37?709 il crono stratosferico firmato dal nuovo pilota australiano della KTM, che ha sbriciolato il record ufficiale della pista proponendo la sua candidatura per domani in ottica pole position. L’ex rider Ducati ha preceduto in classifica di 37 millesimi l’Aprilia di un ottimo Maverick Viñales, mentre il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia si è inserito in terza piazza a 147 millesimi dalla vetta con la Ducati GP23 al termine di un turno non così lineare e condizionato da due bandiere rosse (la prima per un salto di corrente in Race Direction e la seconda ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023)firma la grandedi giornata proprio in extremis e chiude davanti a tutti la seconda sessione di prove libere di Portimao valevoli per il Gran Premio del Portogallo 2023, appuntamento inaugurale del Mondiale. 1’37?709 il crono stratosferico firmato dal nuovo pilota australiano della KTM, che ha sbriciolato il record ufficiale della pista proponendo la sua candidatura per domani in ottica pole position. L’ex rider Ducati ha preceduto in classifica di 37 millesimi l’Aprilia di un ottimo Maverick Viñales, mentre il campione del mondo in carica Francescosi è inserito in terza piazza a 147 millesimi dalla vetta con la Ducati GP23 al termine di un turno non così lineare e condizionato da due bandiere rosse (la prima per un salto di corrente in Race Direction e la seconda ...

