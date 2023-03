MotoGP GP Portogallo 2023, Vinales: “Soddisfatto del lavoro, dobbiamo continuare così” (Di venerdì 24 marzo 2023) Maverick Vinales ha parlato ai microfoni di Sky al termine della seconda sessione di prove libere del GP del Portogallo, prima tappa del Mondiale di MotoGP 2023: “Sono Soddisfatto del lavoro svolto, abbiamo fatto il massimo. dobbiamo continuare su questa strada, oggi mi sono trovato bene anche in termini di passo. Domani vedremo dove siamo, c’è ancora tanto da fare“. Lo spagnolo dell’Aprilia ha poi commentato la pista: “Rispetto ai test è meglio, si può usare sia la hard che la soft. Bisogna solo stare attenti al vento che può farti cadere“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 marzo 2023) Maverickha parlato ai microfoni di Sky al termine della seconda sessione di prove libere del GP del, prima tappa del Mondiale di: “Sonodelsvolto, abbiamo fatto il massimo.su questa strada, oggi mi sono trovato bene anche in termini di passo. Domani vedremo dove siamo, c’è ancora tanto da fare“. Lo spagnolo dell’Aprilia ha poi commentato la pista: “Rispetto ai test è meglio, si può usare sia la hard che la soft. Bisogna solo stare attenti al vento che può farti cadere“. SportFace.

