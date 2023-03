MotoGP | GP Portogallo 2023 | orario d’inizio e come vedere in tv le prove libere

(Di venerdì 24 marzo 2023) Ci siamo, prende il via ufficialmente la nuova stagione del Motomondiale! Con le prime due sessioni diper ogni classe, infatti, oggi scatterà il fine settimana del Gran Premio del, primo appuntamento del campionato. Nello splendido scenario del tracciato di Portimao, quindi, vedremo finalmente un po’ di azione in pista dopo una lunghissima attesa. Si inizierà alle ore 10.00 italiane con la FP1 della Moto3 che in questa occasione sarà di soli 35 minuti rispetti ai 40 canonici, quindi alle ore 10.50 toccherà alla Moto2 con 40 minuti di turno, prima dell’esordio dellaalle ore 11.45 con 45 minuti a disposizione di team e piloti. Nel pomeriggio si tornerà a fare sul serio con la Moto3 in azione dalle ore 14.15 per i secondi 35 minuti, quindi alle ore 15.05 sarà di nuovo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportMotoGP : SI COMINCIA? Primo weekend di gara del Motomondiale CONFERENZA LIVE ? - SkySportMotoGP : ?? MotoGP a Portimao? ?? Tutte le info in vista del GP del Portogallo ?? E' già bagarre da sabato 25 marzo, dalle… - serieB123 : MotoGp Portogallo, dove vederlo in tv: gli orari - infoitsport : MotoGP, GP Portogallo. Bastianini: 'Bagnaia sarà il mio primo rivale' - telefoninonet : MotoGP Gran Premio del Portogallo: calendario e soluzioni streaming -

Alla vigilia del primo GP dell'anno in, i piloti si sono schierati tutti insieme sulla griglia di partenza per la tradizionale ... da seguire in diretta su Sky Sport, Sky Sport ...L'album di una stagione storica e spettacolare parte dal circuito portoghese, per un weekend tutto da vivere su Sky Sport, Sky Sport Uno e in streaming su NOW, RIVIVI LA CONFERENZA ...La Mooney VR 46 affronta la seconda stagione incon la consapevolezza di poter fare ancora meglio dell'esordio: "Spero di giocarmi il podio a ... L'obiettivo va oltre il GP del, e così ...

LIVE - MotoGP 2023. GP del Portogallo a Portimao - MotoGP Moto.it

Il venerdì del GP del Portogallo sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) che trasmetterà ogni turno o sessione e su Sky Sport 1 (201). In streaming si potrà ...Si alza il sipario sulla MotoGp. Il motomondiale inizia questo weekend (24-25-26 marzo) in Portogallo, a Portimao. Inizia così la sfida a Pecco Bagnaia, campione del mondo in carica con Ducati: primo ...