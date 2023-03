MotoGP GP Portogallo 2023, Miller: “Abbiamo costruito tutti insieme il primo posto” (Di venerdì 24 marzo 2023) “Sono contento di iniziare la stagione con una gara del genere che può diventare uno show“. Queste le parole a Sky di Jack Miller, mattatore della giornata di libere a Portimao, sede del GP del Portogallo 2023, prima tappa del Mondiale di MotoGP. Il pilota australiano della Ktm ha messo a referto il miglior tempo nonché il record della pista: “Ringrazio gli ingegneri e il capo tecnico, tutti hanno lavorato tanto in termini di elettronica e di feeling. Non si tratta del giro singolo di Jack Miller ma di un qualcosa che Abbiamo costruito tutti insieme“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 marzo 2023) “Sono contento di iniziare la stagione con una gara del genere che può diventare uno show“. Queste le parole a Sky di Jack, mattatore della giornata di libere a Portimao, sede del GP del, prima tappa del Mondiale di. Il pilota australiano della Ktm ha messo a referto il miglior tempo nonché il record della pista: “Ringrazio gli ingegneri e il capo tecnico,hanno lavorato tanto in termini di elettronica e di feeling. Non si tratta del giro singolo di Jackma di un qualcosa che“. SportFace.

