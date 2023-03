MotoGP, Fabio Quartararo: “Siamo ancora indietro, non basta stare a tre decimi” (Di venerdì 24 marzo 2023) Fabio Quartararo, campione del mondo MotoGP 2021, ha cominciato la stagione con il sesto tempo nella classifica combinata delle due prove libere, accedendo così direttamente in Q2. Una Yamaha che però non ha convinto fino in fondo e ancora pare essere indietro rispetto alla Ducati. Non si è ritenuto soddisfatto infatti il francese dopo le due sessioni di oggi: “Non sono pienamente contento. Ho dato il massimo di quello che potevo dare, ma ho chiuso a tre decimi. Sono andato al limite e non so dove migliorare. Posso sempre rosicchiare un decimo, lo possono fare tutti. Ho fatto del mio meglio, ma non basta perché Siamo sesti“. Il transalpino ha dichiarato di aver accusato il clima di tensione che si respirava oggi in pista: “C’è stata tensione a causa ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023), campione del mondo2021, ha cominciato la stagione con il sesto tempo nella classifica combinata delle due prove libere, accedendo così direttamente in Q2. Una Yamaha che però non ha convinto fino in fondo epare essererispetto alla Ducati. Non si è ritenuto soddisfatto infatti il francese dopo le due sessioni di oggi: “Non sono pienamente contento. Ho dato il massimo di quello che potevo dare, ma ho chiuso a tre. Sono andato al limite e non so dove migliorare. Posso sempre rosicchiare un decimo, lo possono fare tutti. Ho fatto del mio meglio, ma nonperchésesti“. Il transalpino ha dichiarato di aver accusato il clima di tensione che si respirava oggi in pista: “C’è stata tensione a causa ...

