MotoGP | Enea Bastianini | “Mi manca ancora un po’ di feeling per essere più veloce | le Safety Commision andrebbero riviste”

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 marzo 2023) Una prima giornata di assestamento per. Nel day-1 del weekend del GP del Portogallo, primo round del Mondiale 2023 di, il romagnolo è andato in cerca della messa a punto migliore in sella alla Ducati ufficiale. Nel primo turno di libereha concluso al 15° posto, ma sono state P1 piuttosto strane, vista anche la presenza della pioggia che ha un po’ scompaginato le carte. Nella seconda sessioneha mostrato unmigliore con la sua GP23 chiudendo al decimo posto e rientrando nel novero dei centauri che domani inizieranno le qualifiche dalla Q2. P2 nelle quali le interruzioni per bandiera rossa l’hanno fatta da padrone: prima lanza di corrente elettrica e poi il crash di Pol Espargaró hanno costretto la Race Direction a ...