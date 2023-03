MotoGP, cos’è successo a Pol Espargarò? Brutto incidente a Portimao: ambulanza in pista (Di venerdì 24 marzo 2023) Pol Espargarò è incappato in un Brutto incidente durante la seconda sessione di prove del GP del Portogallo 2023, tappa d’apertura del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Portimao. Lo spagnolo ha perso l’anteriore della sua GasGas allo scollinamento della curva 10, è finito nella via di fuga e purtroppo la sua moto lo ha investito. Il pilota è fortunatamente rimasto cosciente ed è stato prontamente soccorso in pista, è stato caricato sull’ambulanza (con l’applicazione di una flebo) e trasportato al centro medico, dove si sono svolti i primi accertamenti medici. Sembra che non ci siano gravi danni per Pol Espargarò, ma naturalmente si attendono ulteriori conferme da parte dei dottori. Il turno è stato sospeso per 23 minuti, dopo che la ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) Polè incappato in undurante la seconda sessione di prove del GP del Portogallo 2023, tappa d’apertura del Mondialeche va in scena sul circuito di. Lo spagnolo ha perso l’anteriore della sua GasGas allo scollinamento della curva 10, è finito nella via di fuga e purtroppo la sua moto lo ha investito. Il pilota è fortunatamente rimasto cosciente ed è stato prontamente soccorso in, è stato caricato sull’(con l’applicazione di una flebo) e trasportato al centro medico, dove si sono svolti i primi accertamenti medici. Sembra che non ci siano gravi danni per Pol, ma naturalmente si attendono ulteriori conferme da parte dei dottori. Il turno è stato sospeso per 23 minuti, dopo che la ...

