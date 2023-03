(Di venerdì 24 marzo 2023) Manca sempre meno al secondo appuntamento stagione per lae la MX2: dopo il primo GP svolto in Argentina, questa volta si gareggerà nel Bel Paese, per la precisione in, in quel di, dove numerosi appassionati si raduneranno per godersi lo spettacolo. Infatti, sia MX2 chesono fonte costante di divertimento e intrattenimento per tutti gli appassionati di; non mancherà il caloroso sostegno nei confronti dei piloti, pronti ad affrontarsi nelle consuete due gare (per categoria) indomenica 26 marzo. Soltanto Gara-1 dellagodrà di diretta televisiva su RaiSport+HD (canale 58 del digitale terrestre, che trasmetterà in differita alle ore 20.00 Gara-2 della stessa categoria) e sarà visibile anche ...

Il Gran Premio di Sardegna, che si correrà nel weekend 25 - 26 marzo sul tracciato di Riola Sardo Messa in archivio la patta in Argentina, il mondiale diè pronto a sbarcare dalla Sardegna dove si svolgerà, nel prossimo weekend, il GP d'Italia .2023 GP d'Italia: dove vederlo Il Gran Premio di Sardegna , che si correrà nel weekend ...Eleveit X - Legend 23 Utilizzato in gara al termine della scorsa stagione da Alberto Forato nel mondiale, il nuovo completoed enduro X - Legend 23 ha attratto l'attenzione ...Ram ha annunciato che affiancherà il campionatonel ruolo di partner ufficiale per la stagione 2023. Una collaborazione che sottolinea ... La partnership tra RAM e il FIMWorld ...

Motocross MXGP, GP Sardegna 2023: programma fine settimana a Riola Sardo, orari, tv, streaming OA Sport

The second round of the 2023 FIM Motocross World Championship is landing in Riola Sardo this weekend for the MXGP of Sardegna. Here is the list of TV channels that will air the action. For the third ...