Moto3 | risultati P2 GP Portogallo 2023 | miglior tempo per Holgado | 8° Rossi e 10° Nepa

(Di venerdì 24 marzo 2023) KTM ancora dominante nelle prove libere della. del Gran Premio del. Nella terza classe, firma ilnella classifica combinata lo spagnolo Daniel(Red Bull KTM Tech3) con il crono di 1:47.320, anticipando di 150 millesimi il brasiliano Diogo Moreira (MT Helmets – MSI) che aveva concluso al comando stamattina. I due hanno provato a lungo anche il passo gara. Terza posizione per un altro spagnolo, David Munoz, sempre con KTM (BOE Motorsports) a 190 millesimi dalla testa, quarto invece il giapponese Ayumu Sasaki con Husqvarna a 345 millesimi e quinto Ivan Ortola con KTM a 385 millesimi da. Per quanto riguarda gli italiani, in questo momenti gli unici due nei primi 14 della classifica combinata sono Riccardoe Stefano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaddockNews24 : I risultati delle FP2 di #Moto3 del #PortugueseGP @MotoGP_SBK_PN24 #MotoGP - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #PortugalGP #PortimaoGP #Motorionline #RiccardoRossi ottavo è il migliore dei piloti italiani - - motograndprixit : #Moto3 #PortugalGP #PortimaoGP #Motorionline #RiccardoRossi ottavo è il migliore dei piloti italiani - - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #PortugalGP #PortimaoGP #Motorionline Assente il Campione del Mondo #Moto3 2022 @IzanGuevara28 , infortunato, c… - motograndprixit : #Moto2 #PortugalGP #PortimaoGP #Motorionline Assente il Campione del Mondo #Moto3 2022 @IzanGuevara28 , infortunato… -

"Per quanto riguarda la, categoria in cui abbiamo Riccardo Rossi e Kaito Toba, potrei dire diverse belle cose visti idei test. Quest'anno però forse è meglio non dire nulla e seguire ...La bella, bellissima notizia è che ina riuscirci è stato un italiano, il nostro Riccardo Rossi di Sic58 Squadra Corse . Per tutti i test Rossi è stato costantemente tra i piloti migliori, ma ...Cosa è successo inIngrande giornata per Ktm e per Moreira dopo che Honda aveva messo quattro moto davanti nel debutto in Algarve. Il brasiliano è il più veloce, ma impressiona Sasaki, ...

Moto3, risultati FP1 GP Portogallo 2023: Diogo Moreira domina la ... OA Sport

KTM ancora dominante nelle prove libere della Moto3. del Gran Premio del Portogallo. Nella terza classe, firma il miglior tempo nella classifica combinata lo spagnolo Daniel Holgado (Red Bull KTM ...Lorenzo Dalla Porta (SAG) è 24esimo, mentre il rookie Dennis Foggia (Italtrans) è 27esimo. Assente il Campione del Mondo Moto3 2022 Izan Guevara, infortunato, che salterà anche il Gran Premio di ...