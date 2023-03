Moto3 | risultati FP1 GP Portogallo 2023 | Diogo Moreira domina la scena | Nepa 8° davanti a Rossi

(Di venerdì 24 marzo 2023) Il Motomondialeha ufficialmente preso il via con la prima sessione di prove libere del Gran Premio deldella, appuntamento d’esordio della stagione. Sul tracciato di Portimao il più veloce è risultato il brasilianoche ha subito messo in chiaro la situazione, ovvero che sia uno dei grandi candidati al successo finale in questa annata. Il portacolori del team KTM MT ha fatto segnare un ottimo tempo (1:48.006) con 299 millesimi di vantaggio sullo spagnolo Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3) e 394 sul suo connazionale David Alonso (Gas Gas Aspar). Quarta posizione per il turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo) con un distacco di 578 millesimi, mentre è quinto lo spagnolo Xavier Artigas (CFMoto Pruestel) a 585. Sesta posizione per lo spagnolo José Antonio Rueda (Red Bull ...

"Per quanto riguarda la, categoria in cui abbiamo Riccardo Rossi e Kaito Toba, potrei dire diverse belle cose visti idei test. Quest'anno però forse è meglio non dire nulla e seguire ...La bella, bellissima notizia è che ina riuscirci è stato un italiano, il nostro Riccardo Rossi di Sic58 Squadra Corse . Per tutti i test Rossi è stato costantemente tra i piloti migliori, ma ...Cosa è successo inIngrande giornata per Ktm e per Moreira dopo che Honda aveva messo quattro moto davanti nel debutto in Algarve. Il brasiliano è il più veloce, ma impressiona Sasaki, ...

