Moto3 | ordine di arrivo e classifica prove libere 1 GP Portogallo 2023 | Moreira il più veloce di tutti

(Di venerdì 24 marzo 2023) Diogofa segnare il miglior tempo nelle primedellain questo fine settimana in cui scatta il Motomondiale con il GP del. A Portimao il pilota 18enne della KTM è di gran lunga il più, con quasi tre decimi di margine su Daniel Holgado. Primo degli italiani è Stefano Nepa in ottava posizione. Subito dietro di lui troviamo al nono posto Riccardo Rossi (+0.893), poi 14esimo Romano Fenati (+0.993), 20esimo Matteo Bertelle (+1.217), e 23esimo Filippo Farioli (+1.384).1 1 Diogo1:48.006 MT Helmets – MSI KTM 2 Daniel HOLGADO 1:48.305 Red Bull KTM Tech3 KTM 3 David ALONSO 1:48.400 GASGAS Aspar Team GasGas 4 Deniz ÖNCÜ 1:48.584 Red Bull KTM Ajo ...

Venerdì a Portimao in Portogallo debutta il MotoGP 2023. Bagnaia e la Ducati difendono il titolo RaiNews

Ci siamo. Nel weekend del 24-26 marzo prenderà il via il primo appuntamento del Motomondiale 2023. Sul circuito di Portimao, in Portogallo, le tre classi (Moto3, Moto2 e MotoGP) torneranno in scena e ...