Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #MotoGp, #Quartararo: 'Passi in avanti ma ci manca ancora qualcosa rispetto alla #Ducati' - Davide_peacock : 9) Curiosissimo di vedere Alex Marquez su una buona moto 10) curioso di vedere cosa faranno Marc Marquez e Quartara… - romangiorda : Monster Energy Yamaha MotoGP ???? #20 Fabio Quartararo ???? #21 Franco Morbidelli ???? Moto Yamaha YZR-M1 ???? - cosamanchiafare : psicodramma ferraglia in stand by che questa settimana si ricomincia con quello di moto gp e la carretta di quartar… - Motors_Addictfr : Moto GP/Actu – Fabio Quartararo rassuré ! | Sport Business Mag -

Domani si scoprirà la novità della Sprint Race e quella diè stata una delle voci più critiche sull'introduzione della mini - gara in MotoGP. L'opinione del francese non è cambiata, non ...... ma anche Jorge Lorenzo nel 2016 e dopo di loro pure Joan Mir e Fabio. Quel numero 1 che ... Giacomo Agostini, ultimo italiano ad avere vinto il titolo della classe regina conitaliana ...Ma c'è una ragione tecnica che deve preoccupare i suoi avversari,e Marquez in particolare rassegnati a un inizio in salita per via di una situazione tecnica meno brillante. 'Ladi ...

Moto: Quartararo, a Portimao non abbiamo il ritmo delle Ducati - Moto Agenzia ANSA

(ANSA) - PORTIMAO, 24 MAR - Le Ducati hanno impressionato durante i test invernali e, alla vigilia della prima gara 2023, in Portogallo, Fabio Quartararo non nasconde una certa apprensione. "Sono ...MotoGp, Fabio Quartararo schietto: "Siamo ancora lontani da quello che serve alla moto" Nel corso della conferenza stampa di presentazione del Gp di Portimao, Fabio Quartararo si è espresso in merito ...