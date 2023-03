Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Moto Gp: Portogallo, Miller il più veloce nelle libere, Bagnaia terzo - susydigennaro : RT @napolimagazine: Moto Gp: Portogallo, Miller il più veloce nelle libere, Bagnaia terzo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Moto Gp: Portogallo, Miller il più veloce nelle libere, Bagnaia terzo - napolimagazine : Moto Gp: Portogallo, Miller il più veloce nelle libere, Bagnaia terzo - apetrazzuolo : Moto Gp: Portogallo, Miller il più veloce nelle libere, Bagnaia terzo -

E' Jack Miller il più veloce nella prima giornata di prove libere del gp del, prova che apre a Portimao il motomondiale. Il pilota della KTM ha realizzato il nuovo record della pista in 1:37.709, precedendo l'Aprilia di Vinales (+0.037). Terzo tempo per la Ducati di ......replay parziale ha reso chiaro che il pilota del team Tech3 era stato colpito dalla sua stessa... VEDI ANCHE MotoGP2023, FP1: c'è una Ducati al comando, ma è quella di Marquez MotoGP ...... in, con la grande novità della Sprint Race che da questa stagione introdurrà ogni Gran Premio. Non è un mondiale qualsiasi: 50 anni dopo Giacomo Agostini con l'Agusta, un italiano su...

Moto: Portogallo; Miller il più veloce nelle libere, Bagnaia 3/o - Moto Agenzia ANSA

Jack Miller fra le bandiere rosse. Dopo il miglior tempo di Alex Marquez al mattino, nella seconda sessione di Libere del GP di Portogallo della MotoGP svetta quasi a sorpresa l'australiano della Ktm.PORTIMAO - Le FP2 del Gran Premio del Portogallo, primo appuntamento del mondiale MotoGP, hanno visto Jack Miller chiudere con il miglior tempo non solo della sessione, ma in generale della pista: il ...