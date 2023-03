(Di venerdì 24 marzo 2023) Il sabato pomeriggio arriva un nuovo appuntamento per tutti gli appassionati dellaGp, il Mondiale 2023, in esclusiva su SkySportGp e in streaming su Now. Gli amanti delle due ruote potranno seguire tutti e 21 i Gran Premi in programma a partire da domani, sabato 25 marzo, con il Gran Premio del. Lo sky Truck seguirà la diretta grazie allo studio mobile A seguire la diretta sarà lo Sky Truck, lo studio mobile che ha la vista sui vari circuiti. Il postprevede poi, domenica, l’appuntamento con RaceAnatomyGP, condotto da Cristiana Buonamano. Social Media Rider, curato da Rosario Triolo raccoglierà il meglio delle attività social di tutti i piloti e degli addetti ai lavori delmondiale. Wheels, invece, condotto da Guido Meda sarà incentrato sulle prove su ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Moto GP in Portogallo, a che ora vedere la gara in replica su tv8? Orario - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Moto Gp: Portogallo, Miller il più veloce nelle libere, Bagnaia terzo - susydigennaro : RT @napolimagazine: Moto Gp: Portogallo, Miller il più veloce nelle libere, Bagnaia terzo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Moto Gp: Portogallo, Miller il più veloce nelle libere, Bagnaia terzo - napolimagazine : Moto Gp: Portogallo, Miller il più veloce nelle libere, Bagnaia terzo -

... sono cose belle" Sei nel momento migliore della tua carriera "Al momento mi sento molto bene, il team è pronto per questa nuova stagione, la nuovami piace molto, io non sono mai stato così ...Pol Espargaro è stato vittima di una caduta alla curva 10 durante la seconda sessione di prove libere del Gp di. Il pilota ha perso aderenza della sua Gas Gas ed è stato subito trasportato in elicottero all'ospedale di Faro per ulteriori esami. Ha riportato traumi al petto e alla schiena, dopo aver ...E' Jack Miller il più veloce nella prima giornata di prove libere del gp del, prova che apre a Portimao il motomondiale. Il pilota della KTM ha realizzato il nuovo record della pista in 1:37.709, precedendo l'Aprilia di Vinales (+0.037). Terzo tempo per la Ducati di ...

MotoGP 2023. GP del Portogallo: tutto quello che è successo nelle ... Moto.it

Solo 6 saranno visibili anche in chiaro su Tv8, che trasmetterà gli altri, invece, in differita. Il Moto GP del Portogallo andrà in onda alle 15 su Sky e alle 17.05 su Tv8. Ma qual è il calendario di ...GP Portimao MotoGP 2023 Ducati – Pecco Bagnaia ha chiuso la prima giornata del Gran Premio del Portogallo, prima gara della MotoGP 2023 con il terzo tempo. Il Campione in carica della Ducati ha finito ...