Moto 3, ordine di arrivo e classifica prove libere 1 GP Portogallo 2023: Moreira il più veloce di tutti Diogo Moreira fa segnare il miglior tempo nelle prime prove libere della Moto 3 in questo fine settimana in cui scatta il Motomondiale con il GP del Portogallo. A Portimao il pilota 18enne della KTM è di gran lunga il più veloce, con quasi tre decimi di margine su Daniel Holgado. Primo degli italiani è Stefano Nepa in ottava posizione. Subito dietro di lui troviamo al nono posto Riccardo Rossi (+0.893), poi 14esimo Romano Fenati (+0.993), 20esimo Matteo Bertelle (+1.217), e 23esimo Filippo Farioli (+1.384). classifica prove libere 1 1 Diogo Moreira 1:48.006 MT Helmets – MSI KTM 2 Daniel HOLGADO 1:48.305 Red Bull KTM Tech3 KTM 3 David ALONSO 1:48.400 GASGAS Aspar Team GasGas 4 Deniz ÖNCÜ 1:48.584 Red

