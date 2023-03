Mostra David di Michelangelo agli alunni, i genitori: "è pornografia". Preside cacciata (Di venerdì 24 marzo 2023) Durante una lezione sull'arte del Rinascimento, agli alunni di una classe della Classical School di Tallahassee, in Florida, sono stati Mostrate immagini di alcuni capolavori di Michelangelo, fra cui la... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 24 marzo 2023) Durante una lezione sull'arte del Rinascimento,di una classe della Classical School di Tallahassee, in Florida, sono statite immagini di alcuni capolavori di, fra cui la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Tra le immagini incriminate dai genitori non solo la scultura del “David” di Michelangelo ma anche l’affresco “Crea… - Dystoman9 : Usa: mostra David di Michelangelo ad alunni, preside cacciata - Nord America - ANSA - fisco24_info : Usa: mostra David di Michelangelo ad alunni, preside cacciata: Dopo proteste genitori contro 'pornografia' in Flori… - toscanamedianew : Il David? 'Pornografia', prof deve dimettersi per averlo mostrato in classe - RivistaStudio : Apre oggi alla @FondazionePrada 'Cere anatomiche', una mostra di ceroplastiche realizzate nel XVIII secolo dal Muse… -