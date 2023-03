Morta per overdose, condannato chi le iniettò la dose letale (Di venerdì 24 marzo 2023) La Corte d'appello di Brescia ha ribaltato la sentenza di primo grado nei confronti di Michael Paloschi, colui che secondo la Procura aveva iniettato una dose di eroina a Francesca Manfredi, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 marzo 2023) La Corte d'appello di Brescia ha ribaltato la sentenza di primo grado nei confronti di Michael Paloschi, colui che secondo la Procura aveva iniettato unadi eroina a Francesca Manfredi, ...

