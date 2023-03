(Di venerdì 24 marzo 2023) . Nuovi sviluppi sulle morte di Debora Catinari (42 anni) e la figlia Aurora Ramacci (8 anni), che perirono sotto ildella propria casa per unadi casa. Dopo che il giudice ha ritenuto innocenti i vicini di casa stranieri, da oggi le indagini andranno a concentrarsi su undel gas che aveva operato sulla centralina dellanella mattinata del 28 dicembre 2016 (giorno della morte di Debora e Aurora). Gli sviluppi suldellaadFino a oggi si era perseguita la strada dei vicini di casa dello Sri Lanka, secondo cui quel giorno forzarono un sigillo al gas e si resero protagonisti dell’incidente. Il giudice ha ritenuto falsa questa conclusione, sottolineando come il fatto non sia provabile e quindi concedendo la piena ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Morirono nel crollo di una palazzina ad Acilia per una fuga di gas, indagato il tecnico che lavorò sul contatore - albertomura : @gloquenzi @Adelefacciamor1 «Questo ponte è stato messo alla prova da terremoti violentissimi. Nel 1995 se n’è veri… - FabrizioCicchi3 : Che spiegazione ha dato romano prodi nel 1999 quando il suo governo praticava la politica del respingimento e circa… - alee_964 : @P_M_1960 Hanno dimenticato anche che molti italiani morirono nel distro di Marcinelle. - miriamartemisia : RT @alsakliberoit1: @pierpi13 La foto è degli inizi '900 e quelli sono minatori belgi. Poca differenza rispetto alle condizioni del 1956 qu… -

Il rapper Federico Leonardo Lucia in arte Fedez ha testimoniato ad Anconaprocesso 'bis' per la strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona) riguardante ...cinque ...Il rapper Federico Leonardo Lucia in arte Fedez ha testimoniato ad Anconaprocesso bis per la strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona) riguardante ...cinque ..."Vinse in loro Colui che visse in loro; di conseguenza, neppure defuntiquelli che non per sé, ma per Lui erano vissuti" (Sant'Agostino, Discorso 280) di Gianni ...1992 l'allora Movimento ...

Morirono nel crollo di una palazzina ad Acilia per una fuga di gas, indagato il tecnico che lavorò sul contatore Il Corriere della Città

Il rapper Federico Leonardo Lucia in arte Fedez ha testimoniato ad Ancona nel processo bis per la strage nella discoteca ... nella calca seguita a spruzzi di spray al peperoncino, morirono cinque ...Memento Mori è il quindicesimo disco in studio dei Depeche Mode ... con tutte le infinite sfaccettature che vi sono nel mezzo. I Depeche Mode hanno dato il via ieri al loro tour mondiale da Sacramento ...