Morgan risponde per le rime alle offese di Bugo (Di venerdì 24 marzo 2023) È il 2023, sono passati più di tre anni dal ‘dov’è Bugo?‘ di Morgan, ma noi ancora non ci siamo stancati di loro. Quando qualche giorno fa il nome del cantante è stato avvicinato al Festival di Sanremo in qualità di co-conduttore, Bugo ha sbottato e su Instagram lo ha preso a brutte parole. Gli ha dato dello ‘sgorbietto’, del fatto che abbia bisogno del ‘politichetto di turno’ per avere un programma in Rai e soprattutto ha rimarcato più volte il fatto che non sia un cantautore. “Lo sappiamo che come compositore son vent’anni che non fai un cavolo, non sei mai stato un cantautore. Avresti sempre voluto essere un cantautore, ecco perché mi hai sempre adorato: perché non potevi essere come me, non sei cantautore, non lo sei mai stato”. Morgan, Bugo lo attacca: “Sei diventato una specie di storico della ... Leggi su biccy (Di venerdì 24 marzo 2023) È il 2023, sono passati più di tre anni dal ‘dov’è?‘ di, ma noi ancora non ci siamo stancati di loro. Quando qualche giorno fa il nome del cantante è stato avvicinato al Festival di Sanremo in qualità di co-conduttore,ha sbottato e su Instagram lo ha preso a brutte parole. Gli ha dato dello ‘sgorbietto’, del fatto che abbia bisogno del ‘politichetto di turno’ per avere un programma in Rai e soprattutto ha rimarcato più volte il fatto che non sia un cantautore. “Lo sappiamo che come compositore son vent’anni che non fai un cavolo, non sei mai stato un cantautore. Avresti sempre voluto essere un cantautore, ecco perché mi hai sempre adorato: perché non potevi essere come me, non sei cantautore, non lo sei mai stato”.lo attacca: “Sei diventato una specie di storico della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BITCHYFit : Morgan risponde per le rime alle offese di Bugo - tiscalinews : #Morgan replica a #Bugo: 'Sei proprio umanamente scadente e te la fai sotto'. Prosegue lo scontro a distanza… - infoitcultura : Morgan risponde a Bugo, breve analisi dello scambio - tiscalinews : 'Ancora fai l'intervista, mi citi per avere il titolone, ormai nessuno ti caga più, solo il politico di turno che t… - rechosrecords : Bugo dice a @InArteMorgan: “tu non sei un cantautore” - e Morgan: ”ma se ti ho scritto una canzone in faccia” Arti… -