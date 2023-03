Morgan - Con lo IED per immaginare le sportive di domani

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 24 marzo 2023) LaMotor Company ha stretto un accordo con lo IED (Istituto Europeo di Design) per sviluppare con gli studenti un progetto volto ail futuro stile dei propri modelli. In una prima fase saranno realizzate delle proposte grafiche, mentre in seguito le "matite" dellasceglieranno i progetti che verranno trasformati in modelli in scala 1:4. L'anteprima dei progetti. In occasione dell'annuncio sono stati diffusi alcuni bozzetti già sviluppati dagli studenti: qui ritroviamo il Dna del marchio inglese, rielaborato secondo canoni nuovi. Nelle immagini i designer hanno immaginato delle varianti futuribili della attuale Plus 4, trasformata in una barchetta piuttosto che in una roadster due posti senza un tetto vero e proprio: qui si fondono stilemi classici, come i fari anteriori tondi e i parafanghi staccati dalla ...