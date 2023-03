Monza, Izzo: "Se cresci a Napoli non puoi non tifare Napoli, era un'emozione sfidare Insigne" (Di venerdì 24 marzo 2023) Armando Izzo, difensore del Monza, ha parlato a "Cronache di Spogliatoio" ecco le sue parole: "Se cresci a Napoli non puoi non tifare Napoli: la prima maglia che scambiai contro gli azzurri fu quella di Hamsik. Ed era bellissimo sfidare Insigne: essendo anche lui di Napoli ed avendo un rapporto, era un'emozione. Cercavo di godermi il momento e di parlarci per dire 'guarda dove siamo arrivati". Quando ero al Genoa, Preziosi mi disse che il Napoli mi rivoleva, ma il presidente mi ha voluto tenere". Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 24 marzo 2023) Armando, difensore del, ha parlato a "Cronache di Spogliatoio" ecco le sue parole: "Senonnon: la prima maglia che scambiai contro gli azzurri fu quella di Hamsik. Ed era bellissimo: essendo anche lui died avendo un rapporto, era un'. Cercavo di godermi il momento e di parlarci per dire 'guarda dove siamo arrivati". Quando ero al Genoa, Preziosi mi disse che ilmi rivoleva, ma il presidente mi ha voluto tenere".

