Mondiali Pattinaggio di Figura | Macii-Conti | “Orgogliosi del bronzo vinto”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 24 marzo 2023) Saitama – “Siamo superper questa medaglia, un risultato mai ottenuto da nessuna coppia di artistico in tante edizioni dei, felici di essere stati noi a portare l’Italia così in alto”. Niccolò Maci e Saraa Saitama sono saliti sul podio iridato neldie quelal collo (leggi qui), il primo in azzurro per una coppia nell’artistico, brilla ancora di più: emozionati i due, in coppia sul ghiaccio e nella vita, si godono il risultato dopo l’oro agli Europei lo scorso gennaio, “Era un obiettivo che sapevamo essere fattibile – raccontaal telefono con l’Ansa – ma la gara è sempre la gara, contenti di come abbiamo reagito e abbiamo gestito la gara. La tensione era altissima ma siamo stati bravi a gestire tutto. Ora ci ...