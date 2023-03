Mondiali di pattinaggio, Fabbri e Guignard secondi dopo la prima parte della gara di danza (Di venerdì 24 marzo 2023) Proseguono i risultati italiani di spicco ai campionati Mondiali di pattinaggio di figura a Saitama, in Giappone. La coppia di danza composta da Charlene Guignard e Marco Fabbri, che pattina su una pista gestita dall’IceLab Bergamo, non ha tradito le attese. Forti del titolo europeo conquistato a gennaio in Finlandia, erano chiamati a dimostrare le loro capacità tecniche ed interpretative in ambito mondiale, dove la concorrenza è molto agguerrita. Gli azzurri, allenati dall’olimpionica Barbara Fusar Poli, hanno pattinato la loro rhythm dance con molta forza ed energia, vedendo assegnato loro il massimo livello (livello 4) a quasi tutti gli elementi tecnici superando la soglia dei 50 punti, per uno score totale di 88,21 punti, loro primato personale. Questa prestazione li posiziona ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 24 marzo 2023) Proseguono i risultati italiani di spicco ai campionatididi figura a Saitama, in Giappone. La coppia dicomposta da Charlenee Marco, che pattina su una pista gestita dall’IceLab Bergamo, non ha tradito le attese. Forti del titolo europeo conquistato a gennaio in Finlandia, erano chiamati a dimostrare le loro capacità tecniche ed interpretative in ambito mondiale, dove la concorrenza è molto agguerrita. Gli azzurri, allenati dall’olimpionica Barbara Fusar Poli, hanno pattinato la loro rhythm dance con molta forza ed energia, vedendo assegnato loro il massimo livello (livello 4) a quasi tutti gli elementi tecnici superando la soglia dei 50 punti, per uno score totale di 88,21 punti, loroto personale. Questa prestazione li posiziona ...

Mondiali pattinaggio artistico: Sakamoto conferma l'oro di Montpellier Kaori Sakamoto ancora medaglia d'oro nel singolo femminile ai Mondiali 2023 di pattinaggio artistico. Una vittoria che conferma il successo dello scorso anno a Montpellier, ma che questa volta è stata ottenuta a Saitama (Giappone) davanti al pubblico di casa.

Pattinaggio. Repond ottava ai Mondiali. Kimmy Repond ha chiuso con uno straordinario ottavo posto i Mondiali di Saitama. Astro nascente del pattinaggio rossocrociato e medaglia di bronzo ai recenti Europei, la 16enne basilese stata autrice di un programma libero solido e pulito.

Pattinaggio di figura, Mondiali Saitama 2023: Kaori Sakamoto profeta in patria, 17esima Lara Naki Gutmann Kaori Sakamoto fa impazzire il pubblico di Saitama, conquistando l' oro dopo il programma libero della gara femminile ai Mondiali di pattinaggio di figura 2023. La nipponica, già prima dopo lo short program, ha gestito il vantaggio e con un punteggio di 224.61 è salita sul gradino più alto del podio.

Ghiaccio: storico bronzo di Conti e Macii ai mondiali di pattinaggio artistico a Saitama

Figura, Campionati Mondiali a Saitama in Giappone Charlene Guignard e Marco Fabbri secondi nella Rhythm Dance e primato personale Photo credit Diego Barbieri. Nella notte europea tra giovedì e venerdì, alla Super Arena di Saitama si è svolta la Rhythm Dance.