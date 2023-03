Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - MaurizioGabell1 : RT @News__Italia: #Moldavia, cittadini marciano verso #Chisinau contro il governo filo-#Ue - CarlaGhizzani : RT @iuvinale_n: La Romania chiede a Bruxelles di sanzionare gli oligarchi filo-russi della Repubblica di Moldavia. ?? La Moldavia annuncia e… - MontanariPier : RT @iuvinale_n: La Romania chiede a Bruxelles di sanzionare gli oligarchi filo-russi della Repubblica di Moldavia. ?? La Moldavia annuncia e… - iuvinale_n : La Romania chiede a Bruxelles di sanzionare gli oligarchi filo-russi della Repubblica di Moldavia. ?? La Moldavia an… -

E chi saranno i servizi di intelligence stranieri che danno informazioni ai- russi dellaIndovinate un po Tauber si è rifiutata di fornire ulteriori dettagli, affermando solo che ...Una mossa per sparigliare il campo visto che la cappa nera di Putin agisce tramite i partiti- russi che non v ogliono l'adesione all'Unione Europea ma tornare sotto Mosca. La presidente della Moldova, Maia Sandu , ha firmato oggi la legge che indica il rumeno come lingua ufficiale, ...Il governo- occidentale dellaè crollato. In mezzo a cinque elezioni parlamentari in meno di 24 mesi, la Bulgaria non è riuscita a compiere i prossimi passi verso l'integrazione nell'...

Moldavia, i filo-russi accusano il governo: “Preparano una provocazione in Transnistria” Globalist.it

E chi saranno i servizi di intelligence stranieri che danno informazioni ai filo-russi della Moldavia Indovinate un po Dynamic 2 Tauber si è rifiutata di fornire ulteriori dettagli, affermando solo ...La presidente della Moldova, Maia Sandu, ha firmato oggi la legge che indica il rumeno come lingua ufficiale, cancellando ogni riferimento ufficiale alla lingua moldava ...