"Mixed by Erry", a Galleria Navarra l'incontro con Simona Frasca (Di venerdì 24 marzo 2023) Giovedì 30 marzo alle 18.30 a Galleria Navarra, piazza dei Martiri 23, si terrà l'incontro con Simona Frasca, docente di Etnomusicologia presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e autrice di «Mixed by Erry- La storia dei fratelli Frattasio» edito da "A est dell'equatore". Nelle eleganti sale di Galleria Navarra, luogo storico restituito alla città lo scorso luglio dopo un lungo lavoro di recupero e divenuta in breve tempo luogo di incontro tra arte, design e food, Simona Frasca parlerà degli aneddoti sulla redazione del libro da cui è tratto l'omonimo film di Sydney Sibilia, uscito nelle sale a marzo 2023.

