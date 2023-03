Minturno Ricettazione e detenzione ai fini di spaccio | una denuncia a piede libero

Leggi su temporeale.info

(Di venerdì 24 marzo 2023)– I Carabinieri della Stazione di Scauri dihannoto aun 22enne di Formia per “aidi” per essere stato sorpreso a bordo di un motociclo risultato oggetto di furto nel gennaio a Formia ed in possesso, all’esito di perquisizione personale e domiciliare, di 4 L'articolo Temporeale Quotidiano.