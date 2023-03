Milo Manara inaugurerà la prima edizione di Comicon Bergamo con una mostra dedicata

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Andrea27920710 : RT @FumettoMagazine: E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire… ?? Ieri è stato il compleanno di Franc… - Gpzap2 : RT @FumettoMagazine: E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire… ?? Ieri è stato il compleanno di Franc… - TreTsun : RT @FumettoMagazine: E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire… ?? Ieri è stato il compleanno di Franc… - PerdutiDei : RT @FumettoMagazine: E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire… ?? Ieri è stato il compleanno di Franc… - FumettoMagazine : E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire… ?? Ieri è stato il compleanno di Fr… -

La mostra, intitolata Vite d'artista. Da Caravaggio a Fellini, inaugurerà la prima edizione di Comicon Bergamo , che si terrà dal 23 al 25 giugno alla Fiera di Bergamo ma anche in città (a Bergamo ...Come da tradizione il festival si estende inoltre in città, con una prestigiosa e attesa mostra che celebra invece un genio del fumetto e del disegno:: Vite d'artista. Da Caravaggio a ...Non solo non la inseriva mai in conclusione dei suoi film ma, racconta, per lui era una parola vietata, una cesura insopportabile tra il mondo del cinema e la realtà. Non scriverla era il ...

La prima edizione di Comicon Bergamo sarà inaugurata da Milo Manara con una mostra speciale intitolata "Vite d'artista. Da Caravaggio a Fellini". La mostra Milo Manara, intitolata Vite d'artista. Da Caravaggio a Fellini, inaugurerà nel migliore dei modi la prima edizione di Comicon Bergamo, che si terrà dal 23 al 25 giugno alla Fiera di Bergamo.