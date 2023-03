Millie Bobby Brown diventa scrittrice | ecco i dettagli del suo primo romanzo

(Di venerdì 24 marzo 2023) L'attriceta: il suointitolato Nineteen Steps verrà pubblicato a settembre.tae il suosi intitolerà Nineteen Steps, di cui William Morrow, di proprietà di HarperCollins, ha annunciato la pubblicazione. La data per la messa in vendita è prevista per il 12 settembre e la protagonista di Stranger Things ha dichiarato che per l'opera si è ispirata alla storia della nonna. Nineteen Steps viene descritta come "un'epica storia d'amore, perdita e segreti". Al centro della trama c'è la diciottenne Nellie Morris, che vive con la sua famiglia a Bethnal ...

Brown non ha voluto interpretare la sua Undici anche in un film spin-off di Stranger Things rifiutando un cachet di 12 milioni di dollari. A smentire la notizia sono stati i fratelli Duffer, secondo i quali è decisamente falsa la notizia secondo la quale Millie Bobby Brown avrebbe rifiutato ben 12 milioni di dollari per recitare in un film spin-off interamente incentrato su Undici.

Millie Bobby Brown è diventata scrittrice e il suo primo romanzo si intitolerà Nineteen Steps, di cui William Morrow, di proprietà di HarperCollins, ha annunciato la pubblicazione. Millie Bobby Brown ha rifiutato un contratto multimilionario per uno spin-off di Stranger Things. Gli autori della serie fenomeno mondiale negano: "Niente di tutto ciò è vero".