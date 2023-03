Milano, "Striscia la Notizia" smaschera i tassisti abusivi della stazione Centrale (Di venerdì 24 marzo 2023) commenta 'Striscia la Notizia' torna a occuparsi di tassisti abusivi a Milano . Dopo le inchieste concentrate nei dintorni dei principali aeroporti lombardi , da Linate a Malpensa, nel servizio in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 24 marzo 2023) commenta 'la' torna a occuparsi di. Dopo le inchieste concentrate nei dintorni dei principali aeroporti lombardi , da Linate a Malpensa, nel servizio in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MalikofficialEU : @Striscia Vi chiedo l'auto per la linea treno Mortara-Milano .... i treni sono quasi sempre in ritardo (in particol… - NeoCattaneo : @Striscia @JimmyGhione Se spostassero l'agenzia delle entrate a Milano lo stato eliminerebbe il debito pubblico in 6 mesi ?? - pantana21 : @spighissimo ma perché quelli di Striscia non so mai andati a chiedere a B. dove ha preso i soldi per costruire Milano 2? - Striscia : Capitan Ventosa a Milano cerca parcometri disperatamente #striscialanotizia #capitanventosa - Ambrosino6 : ?? MINI STRISCIA ??Immagini shock dal CPR di Milano: proteste, violenze e tentativi di suicidio ?? CANALE 5 ??… -