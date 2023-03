Milano, muore accumulatrice seriale. E i carabinieri trovano in casa anche la salma della madre (Di venerdì 24 marzo 2023) Si chiamava Sabrina Ghirello ed è morta nei giorni scorsi a Paderno Dugnano. I vicini hanno allertato i carabinieri perché non la vedevano da qualche giorno. E, racconta l’edizione milanese del Corriere della Sera, quando gli agenti sono entrati in casa di corpi ne hanno trovati due. Il suo e quello della madre Pasqualina Munerato, classe 1933. Ghirello abitava con i suoi genitori dopo il divorzio dal marito in una villetta al numero 3 di via dei Mille. «Ci aveva detto che la madre era finita in una Rsa del Veronese», dice un vicino. Il cadavere della 64enne era in stato di decomposizione, ma dalle prime indagini pare che sia deceduta di morte naturale. I carabinieri hanno trovato il corpo della madre accucciato su ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 marzo 2023) Si chiamava Sabrina Ghirello ed è morta nei giorni scorsi a Paderno Dugnano. I vicini hanno allertato iperché non la vedevano da qualche giorno. E, racconta l’edizione milanese del CorriereSera, quando gli agenti sono entrati indi corpi ne hanno trovati due. Il suo e quelloPasqualina Munerato, classe 1933. Ghirello abitava con i suoi genitori dopo il divorzio dal marito in una villetta al numero 3 di via dei Mille. «Ci aveva detto che laera finita in una Rsa del Veronese», dice un vicino. Il cadavere64enne era in stato di decomposizione, ma dalle prime indagini pare che sia deceduta di morte naturale. Ihanno trovato il corpoaccucciato su ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Milano, muore accumulatrice seriale. E i carabinieri trovano in casa anche la salma della madre - cmoonimini : ICHIKO AOBA A MILANO *MUORE DI CACCA ADDOSSO* - infoitinterno : Milano: mangia tiramisù e muore, in atti video cena e audio della vittima 'ho paura' - infoitinterno : Milano: mangia tiramisù e muore, in atti video cena e audio della vittima ‘ho paura’ - TV7Benevento : Milano: mangia tiramisù e muore, in atti video cena e audio della vittima 'ho paura' - -