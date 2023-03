Milano, davvero è la terza città più inquinata al mondo? (Di venerdì 24 marzo 2023) In realtà l'inglorioso riconoscimento si riferisce alla classifica di un'azienda, che non si basa su metodi scientifici riconosciuti, e a un solo giorno. Ciò non toglie che l'aria in città resti di pessima qualità, ma i dati per affrontare il problema sono altri Leggi su wired (Di venerdì 24 marzo 2023) In realtà l'inglorioso riconoscimento si riferisce alla classifica di un'azienda, che non si basa su metodi scientifici riconosciuti, e a un solo giorno. Ciò non toglie che l'aria inresti di pessima qualità, ma i dati per affrontare il problema sono altri

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaStartUp_ : Milano, davvero è la terza città più inquinata al mondo? - Claudiaxstitch : @90ordnasselA A calci in culo da subito via da Milano, con infamia. Pessimo personaggio davvero pessimo.... - skyyseul : @yooncyTV no ma per davvero, io adesso sto studiando a milano ma ogni volta che vado alla mondadori voglio piangere per i prezzi che hanno - hymage : @ildelfinogiulio Come cifra media? Sai che davvero non so. Milano e Bruxelles sono abbastanza comparabili come citt… - GuidoRusticoni : @Chiappuz @zeropregi Se mi è permesso, credo che l'influenza del sindacato sulle piazze sia scemata parecchio. Un N… -