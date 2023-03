Milano Area B - Preparare le monete (aspettando il Tar) (Di venerdì 24 marzo 2023) Il ricorso presentato dopo una petizione al Consiglio di Stato per la sospensione immediata di Area B è stato respinto - ma non rottamato - dall'organo ausiliario del governo, che lo ha indirizzato al Tar della Lombardia al fine di verificare la correttezza delle procedure che hanno dato vita alla Ztl più grande d'Italia. Un passaggio che non esaurisce la sfida sul provvedimento del Comune, su cui, ora, aleggia lo spettro del dazio, ipotizzato dall'assessora alla Mobilità Arianna Censi in un incontro con i consiglieri del Pd e del resto della maggioranza. E - per ora - smentito dal sindaco Giuseppe Sala. Strada scritta. Ne sono passate tante tra auto, registrazioni digitali, multe e polemiche da quando, sei anni fa, sul perimetro cittadino comparvero le prime delle 150 telecamere allora previste (oggi sono 188) per l'imminente attivazione di una non ancora articolata ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 24 marzo 2023) Il ricorso presentato dopo una petizione al Consiglio di Stato per la sospensione immediata diB è stato respinto - ma non rottamato - dall'organo ausiliario del governo, che lo ha indirizzato al Tar della Lombardia al fine di verificare la correttezza delle procedure che hanno dato vita alla Ztl più grande d'Italia. Un passaggio che non esaurisce la sfida sul provvedimento del Comune, su cui, ora, aleggia lo spettro del dazio, ipotizzato dall'assessora alla Mobilità Arianna Censi in un incontro con i consiglieri del Pd e del resto della maggioranza. E - per ora - smentito dal sindaco Giuseppe Sala. Strada scritta. Ne sono passate tante tra auto, registrazioni digitali, multe e polemiche da quando, sei anni fa, sul perimetro cittadino comparvero le prime delle 150 telecamere allora previste (oggi sono 188) per l'imminente attivazione di una non ancora articolata ...

