Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : Milan, strepitoso #Krunic: doppietta e vittoria con la nazionale bosniaca #ACMilan #Milan #SempreMilan - xMarkness__ : @ThiawEnjoyer @acmilan Mi piace troppo, magari averlo al Milan, giocatore strepitoso - Milan_eBasta : RT @angelo_a22: 'Vincerete uno scudo dopo 11 anni di buio, facendo un campionato strepitoso pieno di emozioni e gioie. Poi però, dovrete es… - Rebus_Milan : RT @angelo_a22: 'Vincerete uno scudo dopo 11 anni di buio, facendo un campionato strepitoso pieno di emozioni e gioie. Poi però, dovrete es… - peppe_giord : Sì, campionato del #Napoli strepitoso, ma le cosiddette 'pretendenti' (e abbondiamo pure con le virgolette) hanno f… -

... contrarie alla ' speculazione edilizia ': 'SALA DICA NO AL' - 'Sala impedisca la colata di cemento su un'area verde dentro il parco sud e dica no da subito al'. 'Un numerodi ...... 'reo' di non abbracciare la battaglia: 'Impedisca la colata di cemento su un'area verde dentro il parco sud e dica no da subito al'. 'Un numerodi partecipanti', ha commentato ...'Più di 3000 persone alla catena umana per difendere la Maura. Un numeroUn messaggio chiaro al sindaco: Nessuna colata di cemento su un'area verde dentro il ... come ipotizzato dal. ...

Milan, strepitoso Krunic: doppietta e vittoria con la nazionale bosniaca Pianeta Milan

Col Milan un solo goal in stagione. La Serie A è in pausa, ma Stefano Pioli si gode un Rade Krunic in forma smagliante. In Nazionale primi 45' strepitosi per il centrocampista rossonero, protagonista ...Primi 45 minuti di altissimo livello per Rade Krunic con la sua Bosnia contro l'Islanda, nella prima giornata delle qualificazioni agli Europei 2024; il centrocampista del Milan ha, infatti, messo a ...