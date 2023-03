Milan, il progetto per lo stadio a La Maura inizia a ostacoli (Di venerdì 24 marzo 2023) Spuntano già le prime difficoltà per il nuovo stadio del Milan a La Maura. I vertici del club rossonero hanno incontrato nella giornata di ieri il Comune di Milano e la Regione Lombardia, confermando l’interesse per l’area che si trova nella zona nord-ovest di Milano. Conferme in tal senso sono arrivate sia dal sindaco di L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 24 marzo 2023) Spuntano già le prime difficoltà per il nuovodela La. I vertici del club rossonero hanno incontrato nella giornata di ieri il Comune dio e la Regione Lombardia, confermando l’interesse per l’area che si trova nella zona nord-ovest dio. Conferme in tal senso sono arrivate sia dal sindaco di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

