Milan e Inter, Fontana rivela sul nuovo stadio: “Entro due-tre anni…” (Di venerdì 24 marzo 2023) Quale futuro per la nuova casa di Milan e Inter? Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, rivela tutto: ecco le sue parole. Un grosso punto Interrogativo, ancora tutto da risolvere. La questione nuovo stadio infervora tra le fila di Milan ed Inter, a stretto colloquio con il Comune di Milano e la Regione Lombardia. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 24 marzo 2023) Quale futuro per la nuova casa di? Il presidente della Regione Lombardia, Attiliotutto: ecco le sue parole. Un grosso puntorogativo, ancora tutto da risolvere. La questioneinfervora tra le fila died, a stretto colloquio con il Comune dio e la Regione Lombardia. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Bergomi: 'Accusano Inzaghi di aver vinto solo Coppa Italia e Supercoppe. Ma contro chi le ha vinte? Ha battuto Juv… - FabrizioRomano : Champions League semi finals ?? #UCL ?? Inter-Benfica x AC Milan-Napoli ?? Real Madrid-Chelsea x Manchester City-Bayern - capuanogio : Cinque anni persi per nulla: il #Milan presenta il piano per lostadio a #LaMaura ma la maggioranza si sfalda.… - Luxgraph : Il Moncalera ospita Torre del Greco per volare in finale - RiccardoMeloni4 : ??? #Fontana a @tvplayofficial: 'Da quello che mi ha detto #Cardinale, se sarà a La Maura, sarà lo stadio del Milan… -