Milan | Cardinale | «Siamo in una bolla | lo sport non è responsabile e sostenibile»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 24 marzo 2023) Gerry, proprietario del, ha parlato in teleconferenza suico.com per parlare del nuovo film “Air” Gerry, proprietario del, ha parlato in teleconferenza suico.com. PAROLE – «Con lo, c’è stata unae le valutazioni degli asset sono esplose, ma nessuna infrastruttura ha tenuto il passo. Quindi stanno cercando nuovi modi per ridurre il divario. Io di solito vado in quel divario e lo colmo costruendo queste aziende. Perché una sola gamba dello sgabello non è sufficiente per evitare di cadere. Looggi è una storia di media. È una storia di cultura. Dal mio punto di vista, locome entità a sé stante si è esaurito; è come Adam Smith e la corsa ai ...