Milan a La Maura | niente penali all’Inter per San Siro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Sala dopo l'incontro con i vertici del club rossonero: 'Il #Milan conferma la volontà di procedere su La Maura. In… - AntoVitiello : Attilio #Fontana: 'Oggi #Cardinale mi ha illustrato il progetto per il nuovo stadio del #Milan che vorrebbe realizz… - AntoVitiello : ?? Dopo l'incontro stamattina al Comune di Milano, Gerry #Cardinale ha fatto visita anche al presidente della Region… - Fraboyss : RT @CalcioFinanza: #Milan a La Maura, niente penali da versare all’#Inter per il progetto San Siro - Paoloredblack13 : RT @CalcioFinanza: #Milan a La Maura, niente penali da versare all’#Inter per il progetto San Siro -

Cardinale vede Sala e Fontana per velocizzare l'iter. Ma la sinistra sfiducia il sindaco: "Dica no a priori"È una prima idea di quello che sarà il nuovo stadio delalla. Ormai, infatti, la strada verso l'ippodromo è tracciata e l'abbandono dei rossoneri al progetto su San Siro sempre più certo....di mancare Non c'è pace per lo stadio del. Ieri i vertici della squadra hanno incontrato i vertici del Comune di Milano e della Regione Lombardia, confermando l'interesse per l'area di La,...

Il nuovo San Siro all'ippodromo La Maura: il Milan va avanti ma chiede garanzie per il suo stadio La Repubblica

Cardinale, gia' in Europa per altri affari , è a Milano "per spingere sul nuovo stadio del Milan". Sono infatti previsti diversi incontri sul territorio, una serie di appuntamenti in città e fuori ...(Sport Mediaset) "Non prendere in considerazione il progetto" del Milan sulla pista De La Maura, nell'area di San Siro, come vorrebbe una parte della maggioranza di Palazzo Marino, "non credo si possa ...