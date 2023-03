Migranti,Meloni:il cambio di passo c'è stato,ora è priorità Ue (Di venerdì 24 marzo 2023) In materia migratoria le conclusioni del Consiglio Ue "confermano il cambio di passo impresso" e anche il fatto che "la migrazione rimane una priorità nei grandi obiettivi dell'Unione europea con l'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 marzo 2023) In materia migratoria le conclusioni del Consiglio Ue "confermano ildiimpresso" e anche il fatto che "la migrazione rimane unanei grandi obiettivi dell'Unione europea con l'...

riccardomagi : La realizzazione del PNRR è in ritardo; su balneari si va verso procedura infrazione; su migranti si rivendicano ri… - PagellaPolitica : ? @GiorgiaMeloni ha ragione: abbiamo controllato i numeri e il suo governo ha la percentuale più bassa di migranti… - ZanAlessandro : Giorgia Meloni alla Camera ha appena detto no all'introduzione del salario minimo. La destra non vuole combattere i… - Nury_810 : @GiancarloDeRisi Quando ci cercano i Francesi sicuramente è per un loro tornaconto. - francotaratufo2 : Ma che film ha visto la #Meloni? 'Cambio di passo', ma dove? Con quali misure? Di migranti hanno parlato solo per m…