Migranti | nuovo naufragio al largo della Tunisia | 34 dispersi A Lampedusa venti sbarchi in poche ore | oltre 900 gli arrivi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Nuovo salvataggio in mare: Geo Barents di Medici Senza Frontiere ha recuperato nella notte 190 migranti - MalenaSalas4 : RT @SkyTG24: Nuovo naufragio al largo della Tunisia, 34 dispersi - fanpage : C’è stato un nuovo naufragio al largo della Tunisia: un barcone con a bordo 38 persone è affondato al largo di Sfax… - lovelyanimehd : Nuovo naufragio al largo della Tunisia, 34 dispersi - Gazzettino : Migranti, nuovo naufragio al largo della Tunisia: 34 dispersi. Oggi mille arrivi in poche ore a Lampedusa -

19.30 Tunisia,34 dispersi innaufragio Trentaquattroprovenienti da paesi dell'Africa sub - sahariana risultano dispersi dopo che la barca sui cui viaggiavano è affondata al largo della costa tunisina, da dove ...Ilaccordo amplierà il trattato pre - esistente, il Safe Third Country Agreement, dove si ... A seguito di questa modifica iche tentano di entrare in Canada dagli Stati Uniti nei porti ...FOTOGALLERY Ansa/Ipa Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo, Ue lavora a missione anti - trafficanti in Tunisia. Le ipotesi La situazione del Paese viene giudicata "preoccupante", tanto ...

Migranti, nuovo avviso di Alarm Phone: Due barche con 76 persone a bordo, contatti persi da giorni Fanpage.it

Ma la richiesta è anche di rivedere i meccanismi di ricollocazione dei nuovi arrivi, visto che da giugno dello scorso anno su 8.200 migranti da ricollocare, ne sono stati redistribuiti tra gli altri ...C'è stato un nuovo naufragio al largo della Tunisia. Al momento 34 migranti risultano dispersi: la barca su cui viaggiavano è affondata oggi davanti alla costa tunisina. Secondo un portavoce del ...