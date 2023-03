Migranti, Lollobrigida: «Agricoltura centrale nel piano Africa. Siamo già al lavoro per aiutarli» (Di venerdì 24 marzo 2023) Mettere l’Africa in condizione di crescere e gli Africani in condizione di rimanere dove sono nati: passa anche dall’Agricoltura il piano italiano per stabilire un nuovo rapporto con il Continente. A spiegare quello che l’Italia può fare e, anzi, ha già cominciato a fare è il ministro Francesco Lollobrigida, ricordando che Roma oggi è nelle condizioni di indicare la linea all’intera Europa. «La nostra ricetta base è sempre: meno partenze, uguale meno morti. Siamo stati condizionati a Bruxelles da interessi non sempre omogenei, ma ora l’Italia può tornare a essere determinante come voce di un Paese chiave nel Mediterraneo», ha detto Lollobrigida, sottolineando che il segno del cambiamento già si registra: «Stiamo passando dal Mediterraneo interesse di alcuni al ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 marzo 2023) Mettere l’in condizione di crescere e glini in condizione di rimanere dove sono nati: passa anche dall’ilitaliano per stabilire un nuovo rapporto con il Continente. A spiegare quello che l’Italia può fare e, anzi, ha già cominciato a fare è il ministro Francesco, ricordando che Roma oggi è nelle condizioni di indicare la linea all’intera Europa. «La nostra ricetta base è sempre: meno partenze, uguale meno morti.stati condizionati a Bruxelles da interessi non sempre omogenei, ma ora l’Italia può tornare a essere determinante come voce di un Paese chiave nel Mediterraneo», ha detto, sottolineando che il segno del cambiamento già si registra: «Stiamo passando dal Mediterraneo interesse di alcuni al ...

