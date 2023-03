Migranti, anche i “buoni” sbarrano le frontiere: accordo tra Usa e Canada per respingere i clandestini (Di venerdì 24 marzo 2023) Gli ingressi illegali di Migranti aumentano e anche i “buoni” liberal come Joe Biden e Justin Trudeau rafforzano le barriere al confine. Secondo quanto confermato da fonti Usa, infatti, oggi il presidente americano e il primo ministro canadese firmeranno in Canada un accordo per il respingimento dei richiedenti asilo entrati senza autorizzazione nei loro Paesi. L’accordo tra Biden e Trudeau per respingere i Migranti clandestini I media americani hanno anticipato che l’accordo sarà applicato alle persone fermate entro 14 giorni dal loro ingresso in territorio Usa e canadese. Nel contempo, il Canada si impegna ad accogliere altri 15mila Migranti su base umanitaria, dunque attraverso il ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 marzo 2023) Gli ingressi illegali diaumentano ei “” liberal come Joe Biden e Justin Trudeau rafforzano le barriere al confine. Secondo quanto confermato da fonti Usa, infatti, oggi il presidente americano e il primo ministro canadese firmeranno inunper il respingimento dei richiedenti asilo entrati senza autorizzazione nei loro Paesi. L’tra Biden e Trudeau perI media americani hanno anticipato che l’sarà applicato alle persone fermate entro 14 giorni dal loro ingresso in territorio Usa e canadese. Nel contempo, ilsi impegna ad accogliere altri 15milasu base umanitaria, dunque attraverso il ...

