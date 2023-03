Migranti, altri 4 sbarchi nelle ultime ore. In 167 arrivano Lampedusa, partiti dalla Tunisia. Tajani: 'No a una Mare Nostrum europea' (Di venerdì 24 marzo 2023) Ieri a Bruxelles l'allarme della presidente del Consiglio Meloni sulla nuova ondata di arrivi di Migranti, soprattutto dalla Tunisia (ma non solo), e oggi si registrano altri arrivi proprio dal paese ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 24 marzo 2023) Ieri a Bruxelles l'allarme della presidente del Consiglio Meloni sulla nuova ondata di arrivi di, soprattutto(ma non solo), e oggi si registranoarrivi proprio dal paese ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi «Tanti vaccinati senza anticorpi». Ma Aifa diede l’ordine: ignoriamo ??? La patrimoniale green su… - robertosaviano : Scafisti e trafficanti non sono sinonimi. Il governo #Meloni promette di inasprire le pene per migranti come gli al… - Agenzia_Ansa : Altri quattro corpi senza vita, tra cui quello di un bambino, sono stati trovati nell'area del naufragio di migran… - LorenaOttomani : RT @robertosaviano: Scafisti e trafficanti non sono sinonimi. Il governo #Meloni promette di inasprire le pene per migranti come gli altri… - IlFattoNisseno : Migranti: altri 167 sbarcati a Lampedusa, partiti da Tunisia -