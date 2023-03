Michelle Hunziker scherza sul pancione della figlia Aurora: «È tutta bebè» (Di venerdì 24 marzo 2023) La conduttrice non potrebbe essere più emozionata per l'arrivo del primo nipotino e su Instagram ha commentato il pancione della figlia, che non lascia dubbi sul parto imminente. Anche Aurora, intanto, ci scherza su, ironizzando su chi dice che la sua gravidanza duri da anni Leggi su vanityfair (Di venerdì 24 marzo 2023) La conduttrice non potrebbe essere più emozionata per l'arrivo del primo nipotino e su Instagram ha commentato il, che non lascia dubbi sul parto imminente. Anche, intanto, cisu, ironizzando su chi dice che la sua gravidanza duri da anni

