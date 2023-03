Michel Houellebecq e il film porno girato a sua insaputa: «Ho firmato il contratto senza leggerlo» (Di venerdì 24 marzo 2023) Michel Houellebecq è il protagonista dell’ultima opera porno del Collettivo Kirac. Ma lo scrittore francese sostiene di essere stato raggirato. E sta scatenando una battaglia legale nei confronti del film “Kirac 27”. È già riuscito a impedire un’anteprima l’11 marzo scorso. Ma sta provando a farlo ritirare. Perché, sostiene, il film è stato un raggiro nei suoi confronti. Perché con la produzione erano d’accordo sul fatto che lo scrittore avrebbe indossato una maschera durante le riprese e non sarebbe stato riconoscibile. Ma invece poi ha visto le scene che lo ritraevano con la moglie Lysis. In cui il suo volto era in primo piano. «Chi non ha mai firmato un contratto senza leggerlo scagli la prima pietra», replica l’autore di ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 marzo 2023)Houellebecq è il protagonista dell’ultima operadel Collettivo Kirac. Ma lo scrittore francese sostiene di essere stato rag. E sta scatenando una battaglia legale nei confronti del“Kirac 27”. È già riuscito a impedire un’anteprima l’11 marzo scorso. Ma sta provando a farlo ritirare. Perché, sostiene, ilè stato un raggiro nei suoi confronti. Perché con la produzione erano d’accordo sul fatto che lo scrittore avrebbe indossato una maschera durante le riprese e non sarebbe stato riconoscibile. Ma invece poi ha visto le scene che lo ritraevano con la moglie Lysis. In cui il suo volto era in primo piano. «Chi non ha maiunscagli la prima pietra», replica l’autore di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Trissiettina : RT @illibraio: 'Vivere senza leggere è pericoloso, ci si deve accontentare della vita, e questo comporta notevoli rischi.' - Michel Houelle… - chiaralorentini : RT @PatriziaTenda: #colazione con Michel Houellebecq: E' con gli altri che si prende coscienza di sé: ciò rende insopportabile il rapporto… - chiaralorentini : RT @PatriziaTenda: #colazione con Michel Houellebecq: A far male è solo il presente, che portiamo con noi come un ascesso di sofferenza. #s… - chiaraluconi02 : RT @PatriziaTenda: #colazione con Michel Houellebecq: E' con gli altri che si prende coscienza di sé: ciò rende insopportabile il rapporto… - chiaraluconi02 : RT @PatriziaTenda: #colazione con Michel Houellebecq: A far male è solo il presente, che portiamo con noi come un ascesso di sofferenza. #s… -

Michel Houellebecq e il film porno girato a sua insaputa: "Ho firmato il contratto senza leggerlo" Michel Houellebecq è il protagonista dell'ultima opera porno del Collettivo Kirac. Ma lo scrittore francese sostiene di essere stato raggirato. E sta scatenando una battaglia legale nei confronti del ... La battaglia legale dello scrittore Houellebecq: "Io e mia moglie attori in un porno, ma le nostre facce non dovevano vedersi" ...porno insieme alla moglie Qianyum Lysis Li lo scrittore francese Michel Houellebecq, a patto che la loro identità non venisse rivelata nel film Kirac 27 del regista olandese Stefan Ruitenbeek. E ... La cultura di destra in Italia Eccola qua ... a cominciare com'è ovvio da Michel Houellebecq, il maggior intellettuale di destra vivente, dunque il maggior intellettuale vivente, e poi con tutti i nomi che su queste pagine ci ha fatto conoscere,... è il protagonista dell'ultima opera porno del Collettivo Kirac. Ma lo scrittore francese sostiene di essere stato raggirato.sta scatenando una battaglia legale nei confronti del ......porno insieme alla moglie Qianyum Lysis Li lo scrittore francese, a patto che la loro identità non venisse rivelata nel film Kirac 27 del regista olandese Stefan Ruitenbeek....... a cominciare com'è ovvio da, il maggior intellettuale di destra vivente, dunque il maggior intellettuale vivente,poi con tutti i nomi che su queste pagine ci ha fatto conoscere,...