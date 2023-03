Michael Schumacher: «Da quasi dieci anni la moglie Corinna prigioniera per proteggerlo» (Di venerdì 24 marzo 2023) Sono passati quasi dieci anni da quel maledetto 29 dicembre 2013 quando, il sette volte campione del mondo di Formula 1, Michael Schumacher, fu vittima di un grave incidente su una pista da sci di Méribel in Francia. Un momento di svago che ha letteralmente cambiato sia la sua vita che quello della sua famiglia. Dopo l'incidente massimo riserbo sulle sue condizioni di salute Michael Schumacher, mentre sciava fuori pista, cadde e picchiò violentemente il capo contro una roccia. L'urto fu aggravato dalla presenza di una telecamera sportiva che il campione di Formula 1 indossava: l'asta di supporto perforò il casco andando a danneggiare il cranio. Operato d'urgenza, il pilota tedesco rimase in uno stato comatoso per alcuni mesi, prima di essere trasferito in un centro ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 24 marzo 2023) Sono passatida quel maledetto 29 dicembre 2013 quando, il sette volte campione del mondo di Formula 1,, fu vittima di un grave incidente su una pista da sci di Méribel in Francia. Un momento di svago che ha letteralmente cambiato sia la sua vita che quello della sua famiglia. Dopo l'incidente massimo riserbo sulle sue condizioni di salute, mentre sciava fuori pista, cadde e picchiò violentemente il capo contro una roccia. L'urto fu aggravato dalla presenza di una telecamera sportiva che il campione di Formula 1 indossava: l'asta di supporto perforò il casco andando a danneggiare il cranio. Operato d'urgenza, il pilota tedesco rimase in uno stato comatoso per alcuni mesi, prima di essere trasferito in un centro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... beawithf1 : Se analizziamo tutti questi fattori gli unici che sono riusciti a fare cose incredibili senza una macchina di per s… - infoitsport : F1, Jordan e il retroscena su Corinna Schumacher: 'Reclusa da 10 anni per proteggere Michael' - infoitsport : Michael Schumacher, rivelazione di Ralf: ecco cosa succede - infoitsport : La vita in missione di Corinna, moglie di Michael Schumacher: “Vive come una prigioniera” - infoitsport : «Corinna Schumacher, come Michael, è prigioniera da dieci anni»- -