Miccoli | “Ero vicino al Napoli Su Falcone ho chiesto scusa a tutti”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 24 marzo 2023) Fabriziorivela che eraale poi dichiara che haper la vicenda legata al giudiceFabrizioripercorre tutta la sua carriera. A GoalCar l’ex calciatore di Nardò racconta vari episodi dai primi inizi, la Juventus, e l’avventura in rosanero, con la maglia del Palermo: “Non volevo andare al Perugia, però la Juventus insisteva per mandarmi in prestito. Alla fine mi sono trovato benissimo, con quella maglia ho dimostrato le mie qualità e meritato la Nazionale. Con i bianconeri mi ritrovai in una squadra fortissima. In attacco c’erano Del Piero, Trezeguet, Di Vaio e Zalayeta. All’inizio è stato difficile, ma poi ho realizzato di far parte di un gruppo incredibile e non volevo più andare ...